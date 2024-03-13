CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 11:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:00

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkmakta. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kim, memleketi neresi, kaç yaşında? Yerel seçimlere az bir vakit kala adayların arasındaki rekabet kızışıyor. Lütfü Savaş'ın Hatay için vaatleri neler? Mesleği nedir, evli mi? Lüftü Savaş'ın hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için derledik

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Lütfü Savaş, 2024 yerel seçimler kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.