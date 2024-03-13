13 Mart 2024 11:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:00
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Hatay'dan aday olan Lütfü Savaş'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Hatay için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkmakta. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kim, memleketi neresi, kaç yaşında? Yerel seçimlere az bir vakit kala adayların arasındaki rekabet kızışıyor. Lütfü Savaş'ın Hatay için vaatleri neler? Mesleği nedir, evli mi? Lüftü Savaş'ın hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için derledik
LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?
Lütfü Savaş, 2024 yerel seçimler kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER