CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Arıkan'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:25

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mukaddes Zeynep Arıkan kimdir? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkmakta. Kahramanmaraş'tan aday olan Zeynep Arıkan kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Kahramanmaraş için vaatleri neler? Zeynep Arıkan'ın mesleği ne, hangi okullardan mezun oldu? CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Arıkan'ın hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık

MUKADDES ZEYNEP ARIKAN KİMDİR?

Mukaddes Zeynep Arıkan, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.