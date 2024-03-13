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13 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:20

CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu kimdir? Kayseri'den aday olan Murat Molu kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Kayseri için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu&#039;nun hayatı ve biyografisi

31 Mart günü halk yerel seçimler için sandık başında toplanacak. CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun biyografisi, kariyer durumu merak ediliyor. Kayseri'den aday olan Murat Molu kim, kaç yaşında, aslen nereli? Murat Molu'nun mesleği ne, evli mi? Kayseri için vaatleri neler? CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik 

MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak: TGRT HABER
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