CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:20

31 Mart günü halk yerel seçimler için sandık başında toplanacak. CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun biyografisi, kariyer durumu merak ediliyor. Kayseri'den aday olan Murat Molu kim, kaç yaşında, aslen nereli? Murat Molu'nun mesleği ne, evli mi? Kayseri için vaatleri neler? CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.