CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 21:37 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:45

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba kim, kaç yaşında, aslen nereli? Malatya için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adayları arasındaki rekabet artıyor. Malatya'dan aday olan Veli Ağbaba'nın mesleği nedir, evli mi? Veli Ağbaba hakkında merak edilen soruların cevapları içeriğimizde

VELİ AĞBABA KİMDİR?

Veli Ağbaba, 2024 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.