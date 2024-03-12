12 Mart 2024 21:37 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:45
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın hayatı ve biyografisi
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba kimdir? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba kaç yaşında, memleketi neresi? Veli Ağbaba'nın mesleği ve eğtim durumu nedir? CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın biyografisi merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba kim, kaç yaşında, aslen nereli? Malatya için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adayları arasındaki rekabet artıyor. Malatya'dan aday olan Veli Ağbaba'nın mesleği nedir, evli mi? Veli Ağbaba hakkında merak edilen soruların cevapları içeriğimizde
VELİ AĞBABA KİMDİR?
Veli Ağbaba, 2024 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER