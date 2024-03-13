CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın hayatı, biyografisi ve vaatleri

13 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:47

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilmekte. Bu konuların başında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri ön plana çıkmakta. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kim, nereli, kaç yaşında? Ordu'dan aday olan Zekai Sana'nın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın, Ordu için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

ZEKAİ SANA KİMDİR?

Zekai Sana, 2024 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.