13 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:47
CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın hayatı, biyografisi ve vaatleri
2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kimdir? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu konulardan belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları ön plana çıkmakta. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Ordu için vaatlerini açıkladı mı? Zekai Sana hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilmekte. Bu konuların başında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri ön plana çıkmakta. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kim, nereli, kaç yaşında? Ordu'dan aday olan Zekai Sana'nın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın, Ordu için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
ZEKAİ SANA KİMDİR?
Zekai Sana, 2024 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER