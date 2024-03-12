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12 Mart 2024 20:57 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:36

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın hayatı ve biyografisi

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar kimdir? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. Zeydan Karalar'ın Adana için vaatleri neler? Adana'dan aday olan Zeydan Karalar kim, kaç yaşında, aslen nereli? Zeydan Karalar'ın hayatına hakkında bilgiler ve detaylar

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar&#039;ın hayatı ve biyografisi
Zeydan Karalar, Adana, Chp

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Zeydan Karalar'ın, Adana için vaatleri neler? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Zeydan Karalar hakkında merak edilenleri sizler için derledik 

ZEYDAN KARALAR KİMDİR? 

Zeydan Karalar, 2024 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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