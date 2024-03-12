CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 20:57 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:36

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Zeydan Karalar'ın, Adana için vaatleri neler? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Zeydan Karalar hakkında merak edilenleri sizler için derledik

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 2024 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.