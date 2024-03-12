CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:35

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kimdir? Eskişehir için vaatleri neler? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Ayşe Ünlüce'nin kariyer hayatı araştırılıyor. Ayşe Ünlüce'nin hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için cevapladık

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Ayşe Ünlüce, 2024 yerel seçimlerinde CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.