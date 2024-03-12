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12 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:33

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in hayatı, biyografisi ve vaatleri

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer'in Mersin için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in hayatı merak ediliyor. Vahap Seçer kim, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer&#039;in hayatı, biyografisi ve vaatleri
Vahap Seçer, 2024 Yerel Seçimler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

2024 yerel seçimlerinde aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? Mersin için vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilirken belediye başkan adaylarının biyografileri araştırılıyor. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kim, mesleği nedir, aslen nereli? Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer hakkında merak edilenleri sizler için derledik 

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 2024 yerel seçimlerinde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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