12 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:33
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in hayatı, biyografisi ve vaatleri
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer'in Mersin için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in hayatı merak ediliyor. Vahap Seçer kim, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kimdir? Mersin için vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilirken belediye başkan adaylarının biyografileri araştırılıyor. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kim, mesleği nedir, aslen nereli? Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer hakkında merak edilenleri sizler için derledik
VAHAP SEÇER KİMDİR?
Vahap Seçer, 2024 yerel seçimlerinde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER