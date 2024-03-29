CHP Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya'nın hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 09:33 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:57

Son dönemlerde gündeme sıklıkla gündeme gelen CHP Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Aynı zamanda insanlar evli olup olmadığını da araştırıyor. İşte detaylar...

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

Mürsel Yıldızkaya 1968 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu Polatlı İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Mürsel Yıldızkaya liseyi ise Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı ve 1989 yılında buradan mezun oldu. 1995-1996 yılları arasında Polatlı Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevini yaptı. Daha sonra bu görevinden ayrılarak 1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik mesleğine geçiş yaptı. Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanı oldu. MHP Polatlı İlçe Başkanlığını 2 dönem yürüttü. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Polatlı Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Polatlı Belediye Başkan adayı oldu.

MÜRSEL YILDIZKAYA EVLİ Mİ?

Mürsel Yıldızkaya evli ve üç çocuk babasıdır.