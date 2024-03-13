CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu'nun hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:56

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları araştırılıyor. CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyun kim, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa için vaatleri neler? Mustafa Koyuncu'nun eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Mustafa Koyuncu'nun hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik

MUSTAFA KOYUNCU KİMDİR?

Mustafa Koyuncu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.