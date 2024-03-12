CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer'in hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:59

2024 yerel seçimlerinde ady olan CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kim, kaç yaşında, aslen nereli? Candan Yüceer'in biyografisi merak edilmekte. Tekirdağ'dan aday olan Candan Yüceer'in mesleği nedir? Tekirdağ için vaatlerini açıkladı mı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? İşte, hayatı ve biyografisi

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 2024 yerel seçimlerinde CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.