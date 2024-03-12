12 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:59
CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer'in hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer'in kim olduğu merak ediliyor. Candar Yüceer kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Tekirdağ için vaatlerini açıkladı mı? CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer hayatına dair detaylar içeriğimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde ady olan CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kim, kaç yaşında, aslen nereli? Candan Yüceer'in biyografisi merak edilmekte. Tekirdağ'dan aday olan Candan Yüceer'in mesleği nedir? Tekirdağ için vaatlerini açıkladı mı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? İşte, hayatı ve biyografisi
CANDAN YÜCEER KİMDİR?
Candan Yüceer, 2024 yerel seçimlerinde CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER