15 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:01
Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz'ün hayatı ve biyografisi
Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz'ün kariyer hayatı ve vaatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Adana'dan aday olan Dem Parti üyesi Mahfuz Güleryüz kim, kaç yaşında, nereli? Adana için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz kimdir, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Mahfuz Güleryüz hangi okuldan mezun oldu, evli mi? Adana'dan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz'ün kariyer hayatı nasıl, Adana için vaatleri neler? Mahfuz Güleryüz'e dair ayrıntıları sizler için araştırdık
MAHFUZ GÜLEYRÜZ KİMDİR?
Mahfuz Güleryüz, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER