Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz'ün hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:01

2024 yerel seçimler kapsamında Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz kimdir, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Mahfuz Güleryüz hangi okuldan mezun oldu, evli mi? Adana'dan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz'ün kariyer hayatı nasıl, Adana için vaatleri neler? Mahfuz Güleryüz'e dair ayrıntıları sizler için araştırdık

MAHFUZ GÜLEYRÜZ KİMDİR?

Mahfuz Güleryüz, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.