Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç'un hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 12:33 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:34

Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç'un eğitim hayatı ve Aydın için vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Suzan Koç kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın'dan aday olan Suzan Koç'un eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıldır? Mesleği nedir, evli mi? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? Suzan Koç'un hayatına dair merak edilen detayları sizler için hazırladık

SUZAN KOÇ KİMDİR?

Suzan Koç, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.