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15 Mart 2024 12:33 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:34

Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç'un hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Suzan Koç'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Aydın'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç'un mesleği nedir, kariyer hayatı nasıldır? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç&#039;un hayatı ve biyografisi
Suzan Koç, Dem Partisi, Aydın

Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suzan Koç'un eğitim hayatı ve Aydın için vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Suzan Koç kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın'dan aday olan Suzan Koç'un eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıldır? Mesleği nedir, evli mi? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? Suzan Koç'un hayatına dair merak edilen detayları sizler için hazırladık 

SUZAN KOÇ KİMDİR?

Suzan Koç, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak: TGRT HABER
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