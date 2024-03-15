Dem Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Rauf Kocaman'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 12:35 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:50

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının vaatleri neler? sorusu ön plana çıkıyor. Dem Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Rauf Kocaman kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Balıkesir için seçim vaatleri neler? Balıkesir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Rauf Kocaman'ın mesleği nedir, evli mi? Kariyer hayatı nasıl ilerledi? Mehmet Rauf Kocaman'ın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık

MEHMET RAUF KOCAMAN KİMDİR?

Mehmet Rauf Kocaman, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.