Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı'nın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 12:53 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:01

2024 yerel seçimleri kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları dikkat çekiyor. Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı hangi okuldan mezun oldu, kariyer hayatı nasıl? Erzurum için vaatleri neler? Gülderen Varlı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için derledik

GÜLDEREN VARLI KİMDİR?

Gülderen Varlı, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.