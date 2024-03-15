15 Mart 2024 12:53 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:01
Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı'nın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Erzurum için vaatleri neler? Gülderen Varlı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Erzurum'dan aday olan Gülderen Varlı'nın kariyer durumu nasıl, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimleri kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları dikkat çekiyor. Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülderen Varlı hangi okuldan mezun oldu, kariyer hayatı nasıl? Erzurum için vaatleri neler? Gülderen Varlı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için derledik
GÜLDEREN VARLI KİMDİR?
Gülderen Varlı, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER