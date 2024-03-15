Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 15:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:08

2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Akın Birdal'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Mesleği nedir, evli mi? Akın Birdal'ın hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık

AKIN BİRDAL KİMDİR?

Akın Birdal, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.