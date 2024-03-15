15 Mart 2024 15:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:08
Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal'ın hayatı ve vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'den aday olan Akın Birdal kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İzmir için vaatleri neler? Kariyer geçmişi ve eğitim hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Akın Birdal'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Mesleği nedir, evli mi? Akın Birdal'ın hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık
AKIN BİRDAL KİMDİR?
Akın Birdal, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER