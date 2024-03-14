14 Mart 2024 15:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:44
Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'nin hayatı, biyografisi ve vaatleri
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Adana için vaatlerini açıkladı mı? Adana'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'nin eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve vaatleri dikkat çekiyor. Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kim, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Adana için vaatleri neler? Hamza Milli'nin güncel mesleği nedir, evli mi? Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'nin hayatı hakkında merak edilenleri sizler için cevapladık
HAMZA MİLLİ KİMDİR?
Hamza Milli, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER