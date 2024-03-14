Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'nin hayatı, biyografisi ve vaatleri

14 Mart 2024 15:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:44

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve vaatleri dikkat çekiyor. Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kim, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Adana için vaatleri neler? Hamza Milli'nin güncel mesleği nedir, evli mi? Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'nin hayatı hakkında merak edilenleri sizler için cevapladık

HAMZA MİLLİ KİMDİR?

Hamza Milli, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.