Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:39

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kim, kaç yaşında, aslen nereli? Antalya'dan aday olan Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya'nın biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kıvanç Çetinkaya'nın mesleği nedir, evli mi? Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya'nın hayatına dair dikkat çeken detayları sizler için hazırladık

KIVANÇ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Kıvanç Çetinkaya, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.