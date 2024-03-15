Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:50

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri, kariyer hayatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın için vaatleri neler? Bülent Çam'ın eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Evli mi? Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

BÜLENT ÇAM KİMDİR?

Bülent Çam, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.