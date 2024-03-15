15 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:50
Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bülent Çam kim, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için vaatleri neler? Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Bülent Çam'ın hayatı hakkında merak edilen bilgilerin detayları haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri, kariyer hayatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın için vaatleri neler? Bülent Çam'ın eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Evli mi? Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
BÜLENT ÇAM KİMDİR?
Bülent Çam, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER