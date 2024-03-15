Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:36

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları arama motorlarında öne çıkıyor. Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Zeki Kahraman'ın güncel mesleği nedir, evli mi? Bursa için vaatleri neler? Bursa'dan aday olan Zeki Kahraman'ın biyografisi ve kariyer hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

ZEKİ KAHRAMAN KİMDİR?

Zeki Kahraman, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.