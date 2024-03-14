Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:27

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin hayatına dair konular vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Diyarbakır'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? Cenap Ekinci'nin eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Cenap Ekinci'nin hayatı hakkındaki ayrıntıları sizler için cevapladık

CENAP EKİNCİ KİMDİR?

Cenap Ekinci, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.