Tgrt Haber
Haberler>Biyografi>Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in hayatı, biyografisi ve vaatleri
15 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:17

Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in hayatı, biyografisi ve vaatleri

Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in kariyer hayatı ve seçim vaatleri merak konusu. Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Eğitim durumu nedir, evli mi? Erzurum için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen&#039;in hayatı, biyografisi ve vaatleri
Yusuf Türkmen, Deva Partisi, Erzurum

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Yusuf Türkmen'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Erzurum'dan aday olan Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in mesleği nedir, evli mi? Erzurum için vaatleri neler? Yusuf Türkmen'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık 

YUSUF TÜRKMEN KİMDİR?

Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Avukat olan Yusuf Türkmen, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktorasına devam etmektedir. 

Evli ve iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...