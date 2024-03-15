Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in hayatı, biyografisi ve vaatleri

15 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:17

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Yusuf Türkmen'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Erzurum'dan aday olan Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in mesleği nedir, evli mi? Erzurum için vaatleri neler? Yusuf Türkmen'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık

YUSUF TÜRKMEN KİMDİR?

Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Avukat olan Yusuf Türkmen, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktorasına devam etmektedir.

Evli ve iyi derecede ingilizce bilmektedir.