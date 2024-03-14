Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:08

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdülkadir Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Mardin için vaatleri neler? Abdülkadir Kerimoğlu'nun biyografisi ve kariyer hayatı merak ediliyor. Mesleği nedir, evli mi? Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık

ABDÜLKADİR KERİMOĞLU KİMDİR?

Abdülkadir Kerimoğlu, 2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.