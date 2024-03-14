14 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:08
Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatına dair pek çok konu merak edilmekte. Mardin'den aday olan Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdülkadir Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Mardin için vaatleri neler? Abdülkadir Kerimoğlu'nun biyografisi ve kariyer hayatı merak ediliyor. Mesleği nedir, evli mi? Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık
ABDÜLKADİR KERİMOĞLU KİMDİR?
Abdülkadir Kerimoğlu, 2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER