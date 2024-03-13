13 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:56
Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kimdir? 2024 yerel seçimler kapsamında adayların biyografileri öne çıkıyor. Yozgat'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kim, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Mesut Yıldırım'ın mesleği ne? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım'ın hayatına dair bilgilerin detayları haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
31 Mart'ta gerçekleşek yerel seçimlerde halk adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. Yozgat Belediye Başkan Adayı kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Yozgat'tan aday olan Mesut Yıldırım'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Mesut Yıldırım'ın biyografisi ve kariyer hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık
MESUT YILDIRIM KİMDİR?
Mesut Yıldırım, esnaf ve lise mezunudur.
Mesut Yıldırım, 2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER