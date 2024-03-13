Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:56

31 Mart'ta gerçekleşek yerel seçimlerde halk adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. Yozgat Belediye Başkan Adayı kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Yozgat'tan aday olan Mesut Yıldırım'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Mesut Yıldırım'ın biyografisi ve kariyer hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık

MESUT YILDIRIM KİMDİR?

Mesut Yıldırım, esnaf ve lise mezunudur.

Mesut Yıldırım, 2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı oldu.