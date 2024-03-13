Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş'in hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:11

31 Mart tarihinde halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının kariyer hayatlarını ve vaatlerini sorguluyor. Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş'in güncel mesleği ve eğitim durumu merak ediliyor. Fatih Keleş, Zonguldak için vaatlerini açıkladı mı? Fatih Keleş'in hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, esnaf ve üniversite mezunudur.

Fatih Keleş, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı oldu.