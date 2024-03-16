HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç'in hayatı ve biyografisi

16 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 16 Mart 2024 09:44

2024 yerel seçimlerinde aday olan HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç'in kariyer hayatı ve vaatleri merak ediliyor. Diyarbakır'dan aday olan Faruk Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Diyarbakır için vaatleri neler? Faruk Dinç'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu, evli mi? Faruk Dinç'in hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık

FARUK DİNÇ KİMDİR?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Dicle Üniversite Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Faruk Dinç, 2024 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk babasıdır.