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14 Mart 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:45

İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır kimdir? Yerel seçimler kapsamında adaylar arasındaki rekabet artıyor. Diyarbakır'dan aday olan Ahmet Çakır kaç yaşında, memleketi neresi, mesleği nedir? Ahmet Çakır'ın eğitim durumu nedir? Ahmet Çakır hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır&#039;ın hayatı ve biyografisi
Ahmet Çakır, İyi Parti, Diyarbakır

31 Mart tarihinde vatandaşlar belediye başkan adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. Belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatlerinin neler olduğu merak edilmekte. İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır kim, kaç yaşında, nereli? Diyarbakır için vaatleri neler? Diyarbakır'dan aday olan Ahmet Çakır'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Ahmet Çakır'ın hayatına dair merak edilenler detayları sizler için hazırladık 

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

Ahmet Çakır, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak: TGRT HABER
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