İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:45

31 Mart tarihinde vatandaşlar belediye başkan adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. Belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatlerinin neler olduğu merak edilmekte. İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır kim, kaç yaşında, nereli? Diyarbakır için vaatleri neler? Diyarbakır'dan aday olan Ahmet Çakır'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Ahmet Çakır'ın hayatına dair merak edilenler detayları sizler için hazırladık

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

Ahmet Çakır, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.