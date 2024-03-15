İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

15 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:50

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatlerinin neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Erzurum için seçim vaatlerini açıkladı mı? Canan Uçar'ın güncel mesleği nedir, evli mi? Fatma Canan Uçar'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için cevapladık

FATMA CANAN UÇAR KİMDİR?

Fatma Canan Uçar, 2024 yerel seçimler kapsamında İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.