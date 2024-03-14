İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:24

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri öne çıkıyor. İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kim, kaç yaşında, nereli? Mardin için vaatleri neler? Süleyman Akar'ın eğitim durumu ne, hangi okullardan mezun oldu? İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

SÜLEYMAN AKAR KİMDİR?

Süleyman Akar, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.