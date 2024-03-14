14 Mart 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:24
İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kimdir? yerel seçimler hakkında merak edilen konuların arasında belediye başkan adaylarının biyografileri gelmekte. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Mardin için vaatlerini açıkladı mı? Detaylar haberimizde
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri öne çıkıyor. İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kim, kaç yaşında, nereli? Mardin için vaatleri neler? Süleyman Akar'ın eğitim durumu ne, hangi okullardan mezun oldu? İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
SÜLEYMAN AKAR KİMDİR?
Süleyman Akar, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER