İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:56

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın biyografisi ve kariyer durumu sorgulanıyor. Nevşehir'den aday olan Rasim Arı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın mesleği nedir, evli mi? Nevşehir için vaatleri neler? Rasim Arı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için cevapladık

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı oldu.