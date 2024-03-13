13 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:56
İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın hayatı ve biyografisi
İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı kimdir? Nevşehir'den aday olan Belediye Başkan Adayı Rasim Arı kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? 2024 yerel seçimlerine dair birçok konu araştırılıyor. Rasim Arı vaatlerini açıkladı mı? İşte, Rasim Arı'nın hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın biyografisi ve kariyer durumu sorgulanıyor. Nevşehir'den aday olan Rasim Arı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın mesleği nedir, evli mi? Nevşehir için vaatleri neler? Rasim Arı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için cevapladık
RASİM ARI KİMDİR?
Rasim Arı, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER