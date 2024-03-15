Memleket Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan'In hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:33

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemde yer almaktadır. Belediye başkan adaylarının kariyer durumları ve vaatlerine dair birçok konu merak edilmekte. Memleket Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan kimdir, aslen nerelidir, eğitim durumu nedir? Balıkesir için vaatleri nelerdir? Mahir Bakan'ın hayatına dair ayrıntılar dikkat çekmekte. Mahir Bakan hangi okullardan mezun oldu, mesleği nedir? Evli mi? Mahir Bakan'In hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladık

MAHİR BAKAN KİMDİR?

Mahir Bakan, 1979 yılında Balıkesir'de doğdu. Liseye kadar olan eğitim hayatını Balıkesir'de geçirdi. 2007 yılında Anadolu Üniversite İşletme bölümünden mezun oldu. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitimine devam etmekte.

Pazarlama, projelendirme ve yönetim gibi alanlarda uzmanlık sahibi olan Mahir Bakan, Enerji ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Memleket Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan, evli ve bir çocuk babasıdır.