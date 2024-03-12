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12 Mart 2024 19:16 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:29

Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman'ın hayatı ve vaatleri

2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman kimdir? Belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilecik'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman kim, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman&#039;ın hayatı ve vaatleri
Memleket Partisi, Hüseyin Korkman, Bilecik

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman'ın biyografisi merak ediliyor. Yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilmeye devam ederken belediye başkan adaylarının arasındaki rekabet artıyor. Bilecik'ten aday olan Hüseyin Korkman kim, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Bilecik için vaatleri neler? Hüseyin Korkman'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

HÜSEYİN KORKMAN KİMDİR?

Hüseyin Korkman, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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