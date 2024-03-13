Memleket Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan hayatı, biyografisi ve vaatleri

13 Mart 2024 14:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:22

2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kimdir? Denizli'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kim, kaç yaşında, aslen nereli? Denizli için vaatleri neler? Mustafa Çağlayan'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun olmuştur? Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan'ın kariyer durumu nedir, evli mi? Mustafa Çağlayan'ın hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladık

MUSTAFA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Mustafa Çağlayan, 2024 yerel seçimleri kapsamında Memleket Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.