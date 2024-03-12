Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici'nin hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 19:42 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:56

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kimdir? Eskişehir için vaatleri neler? Salih Eskici'nin eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Salih Eskici'ye dair merak edilen soruları sizleri için derledik

SALİH ESKİCİ KİMDİR?

Salih Eskici, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.