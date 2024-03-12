12 Mart 2024 19:42 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:56
Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici'nin hayatı ve biyografisi
Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici'nin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Salih Eskici kim, kaç yaşında, aslen nereli? Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici'nin vaatleri neler? İşte, Salih Eskici'nin hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kimdir? Eskişehir için vaatleri neler? Salih Eskici'nin eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Salih Eskici'ye dair merak edilen soruları sizleri için derledik
SALİH ESKİCİ KİMDİR?
Salih Eskici, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER