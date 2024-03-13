Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 13:53 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:03

Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Cüneyt Oğuz'un seçim çalışmaları neler, vaatlerini açıkladı mı? Cüneyt Oğuz evli mi, kariyer durumu nedir? Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un hayatına dair merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik

CÜNEYT OĞUZ KİMDİR?

Cüneyt Oğuz, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.