13 Mart 2024 13:53 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:03
Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kimdir? 2024 yerel seçimlerine dair birçok konu halk tarafından merak edilmekte. İzmir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kim, kaç yaşında ve nereli? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? İşte, Cüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Cüneyt Oğuz'un seçim çalışmaları neler, vaatlerini açıkladı mı? Cüneyt Oğuz evli mi, kariyer durumu nedir? Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un hayatına dair merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik
CÜNEYT OĞUZ KİMDİR?
Cüneyt Oğuz, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER