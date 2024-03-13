Memleket Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 14:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:40

2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kimdir? Cuma Akpınar'ın hayatı ve kariyer durumu araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'tan aday olan Cuma Akpınar kim, kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun olmuştur? Güncel mesleği nedir, evli mi? Memleket Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar'ın hayatına dair merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik

CUMA AKPINAR KİMDİR?

Cuma Akpınar, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.