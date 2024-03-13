Memleket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun'un hayatı, biyografisi ve vaatleri

13 Mart 2024 10:28 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:40

Memleket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kimdir? 2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Deniz Coşkun kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Kayseri'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun'un vaatleri nelerdir? Deniz Coşkun'un mesleği nedir, evli mi? Memleket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun'un hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

DENİZ COŞKUN KİMDİR?

Deniz Coşkun, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.