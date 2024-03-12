Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız'ın hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:19

2024 yerel seçimlerinde halk sandık başında belediye başkan adaylarını belirleyecek. Vatandaşlar Belediye başkan adaylarının biyografileri araştırıyor. Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kim, memleketi neresi, kaç yaşında? Kocaeli için vaatleri neler? Kocaeli'nden aday olan Ünal Karasağız'ın eğitim durumu nedir? Ünal Karasağız'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

ÜNAL KARASAĞIZ KİMDİR?

Ünal Karasağız, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.