12 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:38
Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak ediliyor. Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kim, memleketi neresi, kaç yaşında? Gülnur Efe, Manisa için vaatlerini açıkladı mı? Gülnur Efe'nin hayatına ait bilgiler ve detaylar haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin biyografisi araştırlıyor. Manisa'dan aday olan Gülnur Efe kimdir, kaç yaşında, nereli? Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Gülnur Efe'nin Manisa için vaatleri merak konusu. Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin kariyer hayatı nasıl? Gülnur Efe'ye dair merak edilenleri sizler için cevapladık
GÜLNUR EFE KİMDİR?
Gülnur Efe, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER