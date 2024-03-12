Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:38

2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin biyografisi araştırlıyor. Manisa'dan aday olan Gülnur Efe kimdir, kaç yaşında, nereli? Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Gülnur Efe'nin Manisa için vaatleri merak konusu. Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe'nin kariyer hayatı nasıl? Gülnur Efe'ye dair merak edilenleri sizler için cevapladık

GÜLNUR EFE KİMDİR?

Gülnur Efe, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.