Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı'nın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:19

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografilerine dair pek çok konu araştırılıyor. Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kimdir? Sakarya'dan aday olan Ali Sarı kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Ali Sarı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı'nın vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

ALİ SARI KİMDİR?

Ali Sarı, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.