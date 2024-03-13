13 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:19
Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı'nın hayatı ve biyografisi
Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kimdir? 2024 yerel seçimlerine dair merak edilen birçok konu bulunmakta. Sakarya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kim, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Sarı'nın mesleği nedir? Ali Sarı'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografilerine dair pek çok konu araştırılıyor. Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kimdir? Sakarya'dan aday olan Ali Sarı kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Ali Sarı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Sarı'nın vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
ALİ SARI KİMDİR?
Ali Sarı, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER