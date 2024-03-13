13 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:02
Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Mersin için vaatlerini açıkladı mı? Seyit Ahmet Koçak'ın hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın biyografisi ve kariyer hayatı merak ediliyor. Seyit Ahmet Koçak'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Samsun için vaatleri neler? Seyit Ahmet Koçak'ın mesleği nedir, evli mi? Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları cevapladı
SEYİT AHMET KOÇAK KİMDİR?
Seyit Ahmet Koçak, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER