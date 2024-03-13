Tgrt Haber
Haberler>Biyografi>Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı ve biyografisi
13 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:02

Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Mersin için vaatlerini açıkladı mı? Seyit Ahmet Koçak'ın hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde...

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak&#039;ın hayatı ve biyografisi
Seyit Ahmet Koçak, Memleket Partisi, Samsun

Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın biyografisi ve kariyer hayatı merak  ediliyor. Seyit Ahmet Koçak'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Samsun için vaatleri neler? Seyit Ahmet Koçak'ın mesleği nedir, evli mi? Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları cevapladı 

SEYİT AHMET KOÇAK KİMDİR?

Seyit Ahmet Koçak, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

 

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...