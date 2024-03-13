Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:02

Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın biyografisi ve kariyer hayatı merak ediliyor. Seyit Ahmet Koçak'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Samsun için vaatleri neler? Seyit Ahmet Koçak'ın mesleği nedir, evli mi? Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları cevapladı

SEYİT AHMET KOÇAK KİMDİR?

Seyit Ahmet Koçak, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.