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13 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:18

Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca'nın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kimdir? Tekirdağ'dan aday olan Barış Tunca kaç yaşında, memleketi neresi, eğitim durumu nedir? Tekirdağ için vaatlerini açıkladı mı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca'nın hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca&#039;nın hayatı, biyografisi ve vaatleri
Yerel Seçimler, Belediye Başkanı, Barış Tunca

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları arasında rekabet artıyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri, kariyer durumları merak ediliyor. Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kim, kaç yaşında, aslen nereli? Tekirdağ için vaatleri neler? Barış Tunca'nın mesleği nedir, evli mi? Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik 

BARIŞ TUNCA KİMDİR? 

Barış Tunca, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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