Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca'nın hayatı, biyografisi ve vaatleri

13 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:18

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları arasında rekabet artıyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri, kariyer durumları merak ediliyor. Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kim, kaç yaşında, aslen nereli? Tekirdağ için vaatleri neler? Barış Tunca'nın mesleği nedir, evli mi? Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

BARIŞ TUNCA KİMDİR?

Barış Tunca, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.