Prenses Diana kimdir? Diana Spencer hayatı ve biyografisi

19 Mart 2024 00:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:55

Prenses Diana, İngiliz aristokrasisinin bir parçası olarak doğdu ve hayatı boyunca birçok tartışmaya neden oldu. Genç yaşında Galler Prensi Charles ile evlendi ve dünya genelinde büyük ilgi gördü. Ancak trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Diana'nın hayatı ve biyografisi, hala merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Prenses Diana kimdir? Detaylar haberimizde!

PRENSES DIANA KİMDİR?

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de İngiltere'nin Norfolk şehrinde doğdu. Edward John Spencer'ın kızı olan Diana, aristokrat bir ailenin en küçük çocuğuydu. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. Genç Diana, annesi ve kardeşiyle Londra'ya taşındıktan sonra, Edward John Spencer'ın velayetini almak için hukuki mücadelelerle karşılaştı.

PRENSES DIANA VE KRALİYET İLE İLİŞKİSİ

Diana, kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensuptu ve kraliyet ailesiyle yakın ilişkiler içindeydi. Büyük ninesi New York'lu mirasçı Frances Work idi. Ayrıca, Diana'nın ataları arasında önemli tarihi figürler de bulunmaktadır.

PRENSES DIANA ÖLÜMÜ VE CENAZESİ

1997 yılında, Diana'nın hayatı trajik bir kaza ile son buldu. Dodi Al Fayed ile birlikte geçirdiği bir tatilden dönerken Paris'te bir trafik kazası geçirdi ve yaşamını yitirdi. Ölümü dünya genelinde büyük bir yas ve şokla karşılandı. Diana'nın cenazesi, muhteşem bir törenle İngiltere'ye getirilerek toprağa verildi. Prens Harry'in cenaze törenindeki dokunaklı notu, hala hatırlanan detaylardan biridir.

Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin çeşitli teoriler ortaya atılsa da, resmi olarak kazanın bir kaza olduğu kabul edildi. Ancak, halkın zihninde hala birçok soru işareti bulunmaktadır.