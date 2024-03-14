Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin'in hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:33

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kariyer hayatları, vaatleri merak ediliyor. Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Ersan Bilgin'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Antalya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin'in hayatı araştırılıyor. Ersan Bilgin evli mi, kariyer geçmişi nasıl? Ersan Bilgin'in hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık

ERSAN BİLGİN KİMDİR?

Ersan Bilgin, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.