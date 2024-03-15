15 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:39
Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi
Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Fatih Karahan'ın kariyer hayatı nasıl, mesleği ne? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
31 Mart tarihinde halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın kim olduğu, kariyer hayatı merak ediliyor. Fatih Karahan kim, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için seçim vaatleri neler? Aydın'dan aday olan Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Güncel mesleği nedir, evli mi? Fatih Karahan'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik
FATİH KARAHAN KİMDİR?
Fatih Karahan, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER