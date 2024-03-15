Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:39

31 Mart tarihinde halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın kim olduğu, kariyer hayatı merak ediliyor. Fatih Karahan kim, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için seçim vaatleri neler? Aydın'dan aday olan Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Güncel mesleği nedir, evli mi? Fatih Karahan'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.