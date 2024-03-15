Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya'nın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 09:55 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:05

2024 yerel seçimler kapsamında arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kimdir? Bursa'dan aday olan İkram Akkaya'nın kariyer hayatı nasıl, güncel mesleği nedir? Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya nereli, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? İkram Akkaya'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık

İKRAM AKKAYA KİMDİR?

İkram Akkaya, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.