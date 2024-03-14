14 Mart 2024 12:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:11
Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Sabır Fırat'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Sabır Fırat kimdir? Diyarbakır için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Sabır Fırat aratılan biyografiler arasında geliyor. M. Sabır Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografiler dikkat çekiyor. Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Sabır Fırat aratılan biyografiler arasında geliyor. Muhammed Sabır Fırat kimdir, kaç yaşında, evli mi? Diyarbakır için vaatleri neler? M. Sabır Fırat'ın eğitim durumu ne, hangi okullardan mezun oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Sabır Fırat'ın biyografisi ve kariyer hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik
MUHAMMED SABIR FIRAT KİMDİR?
Muhammed Sabır Fırat, 2024 yerel seçimler kapsamında Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER