Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:37

Yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. Bu konuların başında belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri geliyor. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kim, kaç yaşında, aslen nereli? Mustafa Erduran'ın mesleği ne, evli mi? İzmir'den aday olan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın kariyer hayatı nasıl? Mustafa Erduran'a dair merak edilenleri sizler derledik

MUSTAFA ERDURAN KİMDİR?

Mustafa Erduran, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.