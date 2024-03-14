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14 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:37

Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kim, kaç yaşında, memleketi neresi? İzmir için vaatleri neler? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının hayatları merak ediliyor. İşte, Mustafa Erduran'ın hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran&#039;ın hayatı ve biyografisi

Yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. Bu konuların başında belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri geliyor. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kim, kaç yaşında, aslen nereli? Mustafa Erduran'ın mesleği ne, evli mi? İzmir'den aday olan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın kariyer hayatı nasıl? Mustafa Erduran'a dair merak edilenleri sizler derledik 

MUSTAFA ERDURAN KİMDİR?

Mustafa Erduran, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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