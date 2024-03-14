Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:08

31 Mart tarihinde yerel seçimler kapsamında halk, belediye başkan adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç kim, kaç yaşında, aslen nereli? Mardin'den aday olan Mehmet Ali Kılıç'ın eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? Güncel mesleği ne, evli mi? Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç'ın hayatına dair bilgiler ve detayları sizler için derledik

MEHMET ALİ KILIÇ KİMDİR?

Mehmet Ali Kılıç, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.