Sakla Beni Naz kimdir? Asude Kalebek yer aldığı diziler, biyografisi

14 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:15

Asude Kalebek'in canlandırdığı Sakla Beni Naz karakteri merak konusu! Sakla Beni Naz kimdir? Asude Kalebek son günlerin merak edilen isimlerinden. Sakla Beni Naz dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Sakla Beni Naz'ı canlandıran Asude Kalebek, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Asude Kalebek kimdir?

ASUDE KALEBEK KİMDİR?

Asude Kalebek, 18 Haziran 1999 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden genç oyuncu, ilk dizi deneyimini 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan "Kulüp"te yaşadı. Kulüp dizisindeki başrol karakteri Raşel'i canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Kalebek, yeteneği ve performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı.

ASUDE KALEBEK YENİ PROJELERİ NE ZAMAN?

Asude Kalebek'in Sakla Beni Naz karakteriyle ekrana gelmesi, onu daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Sakla Beni Naz dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren genç oyuncunun kariyeri ve yaşamı merakla takip ediliyor.